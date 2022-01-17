التحالف بقيادة السعودية يشنّ غارات جوية على صنعاء بعد الهجوم على الإمارات

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه بدأ شنّ غارات جوية على صنعاء في اليمن، بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأوقع ثلاثة قتلى.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله، "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء". ومن جانبها، تحدثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن وقوع غارات جوية في صنعاء.