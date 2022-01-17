الثلوج تقطع الطرق والكهرباء في أجزا من كندا والولايات المتحدة

عاصفة ثلجية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا أدت إلى تراكم الثلوج في بعض المناطق لأكثر من قدمين (60 سم)، ما أدى إلى توقف عدد من رحلات الطائرات فيما تقطعت السبل بعدد من سائقي السيارات.

وتم الغاء او تأجيل اكثر من 4200 رحلة فى الولايات المتحدة، الاثنين، وفقا لما ذكرته فلايت اوير كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 90 ألف منزل وشركة بين ولايتي جورجيا وماين.



وفي تورونتو، كبرى المدن الكندية أدت العاصفة إلى انخفاض الرؤية إلى ما يقرب من الصفر، وأغلقت خطوط مترو الأنفاق فيما بقي العشرات من السائقين عالقين على الطرق السريعة لساعات.



وبقيت الباصات متوقفة بينما شوهد المارة يساعدون في دفع السيارات التي احتجزتها الثلوج وسط تورونتو.





وفي شرق الولايات المتحدة، حث المسؤولون السكان على الابتعاد عن الطرق المتجمدة في يوم عطلة ذكرى رمز الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور. وفى كيبيك المجاورة تسبب الطقس فى حوادث مرور أدت إلى تراكم عشرات السيارات مما أجبر السلطات على اغلاق بعض الطرق السريعة وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية.وفي شرق الولايات المتحدة، حث المسؤولون السكان على الابتعاد عن الطرق المتجمدة في يوم عطلة ذكرى رمز الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور.

وسجلت اشتابولا بولاية أوهايو سقوط 27 بوصة من الثلوج، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بينما تلقت أجزاء من ولايات نيويورك وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية أكثر من 20 بوصة.



وشهدت أتلانتا أول تساقط للثلوج منذ أربع سنوات وشهدت بعض المناطق في ولاية كارولاينا الشمالية تساقطا قياسيا للثلوج.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه فى الوقت الذى اجتاحت فيه العاصفة الشمال، مازالت ولايتا ماين ونيو هامبشير تنتظران سقوط المزيد من الثلوج، ومن المتوقع أن تكون الظروف صعبة فى معظم أنحاء المنطقة حتى الثلاثاء.