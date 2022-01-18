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عربي-دولي
متحور أوميكرون.. تحذير من "أسابيع صعبة" في الولايات المتحدة
Lebanon 24
18-01-2022
|
00:00
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بدأت المناطق التي تلقت أول "موجات" من متحور أوميكرون في الولايات المتحدة تلتقط أنفاسها تدريجيا وسط انخفاض أعداد الإصابات اليومية بعد أن وصلت إلى ذروتها، لكن هذا ليس الحال في كل البلاد، كما قال كبير الجراحين الأميركيين، الدكتور فيفيك مورثي، لشبكة CNN الأميركية، الاثنين.
وقال مورثي إن بعض المناطق مثل نيويورك وأجزاء أخرى من الشمال الشرقي للولايات المتحدة بدأت تظهر علامات على استقرار أعداد الإصابات، فيما أظهرت بعض المناطق الأخرى تناقصا "مبكرا" فيها.
لكن مورثي قال إن "التحدي هو أن هذا ليس هو الحال في البلاد بأسرها"، وأنه "يجب أن لا نتوقع وصول الإصابات إلى ذروتها (كي تبدأ بالتنازل) في الأيام المقبلة".
وحذر مورثي من أن "الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة".
وتم الإبلاغ عن ما متوسطه أكثر من 750،000 إصابة جديدة لـCovid-19 كل يوم خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
وارتفع عدد الأميركيين الذين يموتون يوميا بسبب كوفيد - 19 فى الأيام الأخيرة حيث تم الإبلاغ عن 1796 حالة وفاة من نوع كوفيد - 19 الأحد.
وذكرت بيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أنه تم نقل 156 ألف شخص إلى المستشفيات مع كوفيد - 19 حتى الأحد.
وقال عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون لشبكة فوكس نيوز، الأحد، إنه "يتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير".
المصدر: الحرة
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