15
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ضبط ذهب مهرب تحت ملابس مسافر في هذا البلد
Lebanon 24
18-01-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة لتهريب كمية من الذهب.
وذكر موقع "صدى البلد" أنه وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة إماراتية قادمة من دبي استوقف مأمور الجمرك راكبا أجنبيا من أصل عربي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.
وأضاف الموقع أنه تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية، فأجاب بالنفي.
وأفاد بأنه تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY حيث لاحظ أعوان الجمارك وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات داخل حقائب الراكب وتبين وجود 45 قطعة من المشغولات الذهبية بوزن أكثر من 600 غرام وساعتين داخل الحقائب بين طيات ملابسه.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
06:12 | 2022-01-17
17/01/2022 06:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
10:53 | 2022-01-17
17/01/2022 10:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ
Lebanon 24
سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ
11:14 | 2022-01-17
17/01/2022 11:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
12:00 | 2022-01-17
17/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد بشأن منصات الدولار في لبنان.. هذا ما سيحصل قريباً
Lebanon 24
قرارٌ جديد بشأن منصات الدولار في لبنان.. هذا ما سيحصل قريباً
11:21 | 2022-01-17
17/01/2022 11:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2022-01-18
صور "مفبركة" لهجوم أبوظبي تغزو مواقع التواصل
04:30 | 2022-01-18
إسرائيل تعلق على هجوم الحوثي في الإمارات
04:00 | 2022-01-18
كندا أرسلت عناصر قوات خاصة إلى أوكرانيا.. إليكن التفاصيل
03:30 | 2022-01-18
"ذا غارديان": جمود المحادثات النووية يهدد بأمر خطير
02:35 | 2022-01-18
رغد صدام حسين تتضامن مع الإمارات وتهاجم إيران.. هذا ما قالته
02:30 | 2022-01-18
بعد مشاجرة حادة وعراك.. تجميد عضوية نائب لعامين!
فيديو
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
18/01/2022 12:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 12:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 12:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact