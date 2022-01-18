عربي-دولي

غارات للتحالف العربي على معاقل ومعسكرات الحوثي في صنعاء

Lebanon 24
18-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-908297-637780870100074759.png
Doc-P-908297-637780870100074759.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن التحالف العربي بدء ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

 

وكان التحالف قد أعلن شن غارات جوية في صنعاء "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية"، موضحا أنه استهدف "قيادات إرهابية" شمالي العاصمة اليمنية.

 

وأضاف أن "طائرات إف 15 الهجومية، دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت الإثنين"، مؤكدا على "محاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين في السعودية والإمارات".

 

وقال التحالف إن قواته الجوية تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق صنعاء، وطالب المدنيين بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيا الحوثية حرصا على سلامتهم.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-01-18
04:30 | 2022-01-18
04:00 | 2022-01-18
03:30 | 2022-01-18
03:00 | 2022-01-18
02:35 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website