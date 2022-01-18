بلومبرغ: دولتان تشكلان "ثنائياً مذهلاً" فما موقف الولايات المتحدة وحلفائها؟

خلال العقود الأخيرة من الحرب الباردة، كان هناك القليل من التعاون أو التوافق بين كل من الاتحاد السوفيتي والصين. كان للروس وجود عسكري عالمي أكثر تطوراً، ومستوى أعلى من الطموح لفرض أيديولوجيتهم على الآخرين، إضافة إلى اقتصاد أكبر بكثير. وكانت الصين تركز بشكل أساسي على الداخل، وتكافح (ونجحت في النهاية) في انتشال معظم سكانها من الفقر وبناء اقتصاد داعم لهم. وبحلول أوائل الستينيات، انقسمت القوى الشيوعية بشكل حاسم.وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية، "أحرز العالم تقدماً، وهو يشهد اليوم تقارباً سريع النمو بين موسكو وبكين، ظهر مؤخرًا في دعم الصين القوي للتدخل الذي تقوده روسيا في الاضطرابات المدنية في كازاخستان. إذاً، ما مدى جدية هذه العلاقة، وماذا تعني للولايات المتحدة وحلفائها الديمقراطيين؟ تتشارك روسيا والصين في تقليد طويل من الحكم الاستبدادي والأيديولوجية الشيوعية. لديهما كراهية عامة لأي عمل دولي يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، خاصة عندما ينطوي الامر على انتهاكات لحقوق الإنسان، على سبيل المثال أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "معارضة الصين الحازمة لأي محاولة من قبل قوى خارجية لإثارة الاضطرابات والتحريض على "ثورات ملونة " في كازاخستان". وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تصوت الدولتان عمومًا بشكل متزامن، وتستخدمان حق النقض بشكل مشترك ضد القرارات المتعلقة بكل شيء، من سوريا إلى فنزويلا إلى ميانمار".وأضافت الوكالة، "من الناحية الدبلوماسية، تهتم كل من الصين وروسيا ببناء منظمات دولية جديدة كبدائل لمؤسسات "بريتون وودز" التي قادتها الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وهذه المنظمات تشمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي لست دول سوفيتية سابقة (والتي بموجبها تم التدخل الكازاخستاني)، منظمة شنغهاي التعاونية (أكبر مجموعة غير حكومية في العالم تعتمد على عدد سكان الدول الأعضاء)، والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الجديدة، وهي مجموعة تجارة حرة آسيوية. ثم هناك العلاقة العسكرية المتنامية. وأجريت أكبر مناورات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة على حدود روسيا والصين في خريف 2018، وأطلق عليها اسم فوستوك -2018. وتألفت من أكثر من 300 ألف جندي روسي وصيني، وما يقرب من 40 ألف مركبة، و80 سفينة حربية وآلاف الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار. وحضر كل من شي وبوتين هذه المناورات. وكانت الصور الدعائية لجنود روس وصينيين يتعانقون بعد التدريبات المشتركة ملفتة للنظر. تتدرب السفن الحربية الروسية والصينية بشكل روتيني معًا وليس فقط في شمال المحيط الهادئ، حيث قد تتوقع ذلك. لقد انتشروا معًا في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق في قلب أوروبا. وفي الفضاء، أعلنوا مؤخرًا عن مهمة مشتركة لوضع محطة مأهولة على القمر".وبحسب الوكالة، "بطبيعة الحال هناك أيضاً مجالات تختلف فيها الدولتان ما يؤدي إلى خلق نوع من المنافسة. على سبيل المثال، لا تتوافق الدولتان في موضوع المناخ، فموقف الصين يميل إلى الحد من انبعاثات الكربون. كما ويريد بوتين بشدة ربط الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى بروسيا، بينما تسعى الصين إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع العديد منها. بالإضافة إلى ذلك، تضغط الصين بقوة من أجل التفوق في أفغانستان في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، في الوقت الذي لا تُظهر روسيا نيتها في المشاركة، نظرًا لتاريخها السيئ هناك".وأضافت، "ولكن من الناحية الجيوسياسية، تكمل الدولتان بعضهما البعض. تمتلك الصين عدداً هائلاً من السكان، ونقصاً في الموارد الطبيعية الحيوية مثل النفط، واقتصاداً قويا ومتنوعا، ونفوذاً قويا في معظم شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. أما روسيا، فالنمو السكاني على أراضيها في حالة ركود، وهي تمتلك موارد طبيعية هائلة في النفط والغاز، واقتصاداً ضعيف التنوع وتأثيراً قوياً في أجزاء من أوروبا وآسيا الوسطى والقوقاز. معًا، تشكل هاتان الدولتان ثنائياً مذهلاً".ورأت "بلومبرغ" أنه "ومن وجهة نظر الولايات المتحدة والغرب، فإن هذا المجمع المتنامي ينذر بالخطر، خاصة إذا قام شي وبوتين بزيادة تنسيق السياسات وتقاسم القواعد العسكرية وتقديم تنازلات اقتصادية تقديرية لبعضهما البعض وتبادل التكنولوجيا العسكرية مثل الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت والأسلحة الإلكترونية. سيكون للعلاقات الصينية الروسية الوثيقة تأثير كبير على مجموعة من القضايا المهمة التي تواجه المجتمع الدولي، من تايوان وأوكرانيا (اللتين تعتبرهما الصين وروسيا مقاطعتين ضالتين) إلى حقوق الإنسان العالمية للانتشار النووي من قبل كوريا الشمالية وإيران. رداً على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى دفع الديمقراطيات العالمية نحو وحدة الهدف في مواجهة العمل المنسق من قبل موسكو وبكين. والعناصر الأساسية يجب أن تتضمن جذب الهند في اتجاه الغرب من خلال التعاون التجاري والعسكري؛ تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الديمقراطيات التقنية؛ بناء منظمات تجارة حرة جديدة؛ وتقوية المؤسسات الأمنية والمتعددة الجنسيات مثل منظمة حلف شمال الأطلسي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".وختمت الوكالة، "مع اقتراب القوتين العظمتين من بعضهما البعض، يجب على الغرب أن يرد بشكل جماعي، بدءًا بجبهة موحدة في مواجهة التهديد الروسي المتزايد لأوكرانيا".