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مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا مهتمة بعلاقات حسن الجوار مع أوكرانيا

Lebanon 24
18-01-2022 | 06:00
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أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن روسيا مهتمة إلى أقصى حد بعلاقات حسن الجوار مع أوكرانيا.
وقال ناريشكين: "لقد فعلت روسيا الحديثة الكثير من أجل أن تصبح أوكرانيا دولة مستقلة، ونحن بالطبع مهتمون إلى أقصى حد بحسن الجوار معها، بعلاقات وثيقة ومكثفة وبناءة للطرفين".
وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية"؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحدا، ولن تهاجم أحدا.
وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية.
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