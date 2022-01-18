"أنصار الله" تكشف عن أنواع الصواريخ التي استهدفت المطارات الإماراتية

أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن، يحيي سريع، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".

وذكر يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أن استهداف مصفاة النفط في منطقة المصفح ومطار أبوظبي، تم باستخدام 4 صواريخ مجنحة من طراز "قدس2"، فيما تم استهداف مطار دبي بصاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار".وأوضح المتحدث في بيان، أنّ "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس2 استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ".وتابع: "صاروخ ذو الفقار الباليستي استهدف مطار دبي".وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".