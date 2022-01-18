عربي-دولي

بعد الاعتداء عليها.. رغد صدام حسين تتضامن مع الإمارات

Lebanon 24
18-01-2022 | 07:00
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أعربت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات، واصفة ما جرى بأنها جريمة جديدة نفذتها أدوات تحركها دولة إقليمية.

واتهمت ابنة الرئيس العراقي الراحل إيران من دون أن تسمها بالوقوف وراء هذا الاعتداء، مشيرة في السياق إلى أن الهدف من هذه العمليات الإجرامية يتمثل في ممارسة ضغوط سياسية "كورقة في مفاوضات الملف النووي".

وكانت الإمارات أعلنت يوم الاثنين مقتل 3 أشخاص من الجنسية الباكستانية والهندية، وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.
 

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