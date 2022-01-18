هونغ كونغ تعدم الآلاف من "الهامستر" بسبب نقل فيروس إلى عامل متجر

أعلنت سلطات هونغ كونغ، أنها ستقوم بإعدام أكثر من 2000 فأر من نوع "هامستر"، بعد أن ثبتت إصابة عامل في متجر للحيوانات الأليفة و11 فأرا على الأقل بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا.وقال مسؤولون، بحسب "the new york times"، إنه لم يتضح ما إذا كان فيروس كوورنا قد انتقل إلى البشر من الهامستر المستورد، لكنهم دعوا السكان إلى تسليم كافة الفئران من نوع "هامستر" منذ 22 ديسمبر لفحصها لمنع أي انتشار آخر.وأوضح مساعد مدير الزراعة ومصايد الأسماك والمحافظة على البيئة في هونغ كونغ، توماس سيت، أن "الهامستر يفرزون الفيروس، ويمكن للفيروس أن يصيب الحيوانات الأخرى، والهامستر الأخرى وكذلك البشر".وأضاف: "لا نريد إعدام جميع الحيوانات، ولكن علينا حماية الصحة العامة وصحة الحيوان، ليس لدينا خيار".وتم تسجيل إصابة "دلتا"، لعامل في متجر "ليتل بوس" للحيوانات الأليفة في منطقة خليج كوزواي بجزيرة هونغ كونغ.كما كشفت اختبارات أخرى، إصابة زبون كان على اتصال مع العامل أثناء شراء طعام من المتجر في 7 كانون الثاني، بالإضافة إلى إصابة 11 فأرا في المتجر بمتحور "دلتا".وقال المسؤولون إن شحنتين من حيوانات الهامستر من هولندا تثير القلق بشكل خاص، بما في ذلك حوالي 1800 تم إحضارها في 22 كانون الاول وأكثر من 800 وصلت في 7 كانون الثاني.