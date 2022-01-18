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ضربات للتحالف العربي استهدفت معاقل ومعسكرات الحوثيين في صنعاء

Lebanon 24
18-01-2022 | 09:30
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أعلن التحالف العربي عن ضربات جوية استهدفت معاقل ومعسكرات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف العربي إنه "تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب في محافظة صنعاء".
المصدر: سكاي نيوز
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