بلينكن يتوجه إلى كييف وبرلين لبحث التهديدات الروسية لأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى كييف وبرلين هذا الأسبوع، بعد "المحادثات غير الحاسمة" التي جرت الأسبوع الماضي مع روسيا.وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن، الذي يسافر من الثلاثاء إلى الخميس، سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا، الأربعاء.وسيتوجه بلينكن إلى أوكرانيا، الثلاثاء، في زيارة دعم على وقع المخاوف من غزو روسي لها، وفق بيان الوزارة.كما يتوجه وزير الخارجية الأميركي الخميس إلى برلين، لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية، وفق البيان.وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المكثفة مع الحلفاء الأوروبيين والشركاء "حول نهج موحد لمواجهة التهديد الذي تشكله روسيا على أوكرانيا، والجهود المشتركة لتشجيع اختيار الدبلوماسية وخفض التصعيد لصالح الأمن والاستقرار".