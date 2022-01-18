بينيت: أقف مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في الإمارات، والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.



وقال بينيت في بيان: "إنني أدين بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذها الحوثيون في أبو ظبي، وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا الأبرياء"، مؤكدا أن "إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات. أقف مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. يجب أن يقف العالم ضد الإرهاب".