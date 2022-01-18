الكرملين: بوتين وعلييف بحثا الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية الروسية

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف بحثا الأزمة الأوكرانية ومفاوضات الضمانات الأمنية بين روسيا، والولايات المتحدة وحلف "الناتو".

وأشار بيان الكرملين إلى أن "المكالمة بين الرئيسين تمت على خلفية الزيارة الأخيرة لعلييف إلى أوكرانيا".وأضاف الكرملين: "أطلع بوتين علييف على نتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلفائها ومباحثات روسيا والناتو، واجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والضمانات الأمنية الروسية المقترحة على واشنطن والناتو".وتابع: "جرى تبادل الآراء حول الأحداث الأخيرة في كازاخستان، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستقرار الوضع هناك، ولاسيما بفضل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأشار إلى أنه "تم التأكيد على نية الطرفين تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الأذربيجانية".