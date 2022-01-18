عربي-دولي

بريطانيا تطور إحدى قواعدها العسكرية في البحر المتوسط

Lebanon 24
18-01-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-908532-637781282281339165.jpg
Doc-P-908532-637781282281339165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى بريطانيا لدعم وجودها العسكري في البحر المتوسط عن طريق مشروع جديد لتطوير إحدى قواعدها العسكرية في المنطقة.
ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأميركية، مشيرة إلى أن بريطانيا تمتلك قاعدتين عسكريتين في جزيرة قبرص، شرقي البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها تستعد لإنشاء مشروع جديد خاص بتطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية".
ولفتت المجلة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الجمعة الماضي، عن عملية التطوير، مشيرة إلى أنها عبارة عن مشروع صغير يهدف إلى تحديث البنية التحتية للاتصالات بهدف زيادة كفاءتها.
ورغم أنه لا توجد تفاصيل أكبر عن المشروع، إلا أنه وفقا لوزارة الدفاع البريطانية سيتم إنشاء مشروع الاتصالات الجديد في القاعدة العسكرية البريطانية بمدينة ديكيليا، جنوب شرقي البلاد.
وتمتلك بريطانيا قاعدتين عسكريتين في قبرص هما قاعدة ديكيليا، جنوب شرقي البلاد، وقاعدة أكروتيري، في الجنوب.
ويرجع تاريخ القاعدتين العسكريتين البريطانيتين إلى عام 1960 عندما نالت قبرص استقلالها عن المملكة المتحدة.
وتضم القاعدتين مطار عسكري كبير ومحطة استخبارات خاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية عبر الوسائل الإلكترونية.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-01-18
16:30 | 2022-01-18
15:57 | 2022-01-18
15:41 | 2022-01-18
15:38 | 2022-01-18
15:34 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website