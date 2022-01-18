عربي-دولي

المستشارة الخاصة للأسد: روسيا قدمت أقصى ما يمكن تقديمه لسوريا أثناء الحرب

Lebanon 24
18-01-2022 | 13:30
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أكدت لونا الشبل المستشارة الخاصة للرئاسة السورية أن روسيا قدمت أقصى ما يمكن تقديمه لسوريا أثناء الحرب، وفي المجال الاقتصادي.

وقالت الشبل في حديث لقناة RT إن الدولة السورية طلبت أقصى ما تريد، وأن "موسكو قدمت ولا تزال تقدم أقصى ما تستطيع"، سواء أثناء الحرب أو في الوضع الاقتصادي.

ووصفت الشبل الدور الروسي بأنه "كان فاعلا في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري".

وأشارت إلى أن الحصار المفروض على سوريا يعد حربا، وأن الدولة السورية استطاعت كسر الحصار المفروض عليها بطرق مختلفة "ولن أفصح بأي طريقة كسرنا هذا الحصار".
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