تقرير: أميركا تنبأت بانهيار القوات الجوية الأفغانية قبل أشهر من الانسحاب

كشف تقرير صادر عن المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR)، أن هيئة الرقابة الأميركية تنبأت بانهيار القوات الجوية الأفغانية قبل أشهر من انسحاب الجيش الأميركي.

ويكشف التقرير الذي قدمه SIGAR إلى وزارة الدفاع الأمريكية في يناير 2021، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيله قبل الأسبوع الماضي، أن "القوات الجوية الأفغانية كانت في حالة من الصراع حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك تحديات القيادة وإساءة استخدام الطائرات والاعتماد على المتعاقدين للحصول على الدعم".وذكر التقرير أن "افتقار الولايات المتحدة والأفغان للتركيز على أنشطة الدعم غير القتالية لجناح البعثة الخاصة والقوات الجوية الأفغانية يهدد بتطوير قدرة طيران أفغانية مستقلة ومستدامة ذاتيا"، مضيفا: "الغياب المحتمل لكل من المستشارين والمقاولين العسكريين قبل أن تتمكن القوات الجوية الأفغانية من تعيين وإدارة وتمويل أو الحفاظ على قواتها يعرض الاستثمار الأميركي في القوات الجوية الأفغانية للخطر".وقال التقرير الذي سبق الانسحاب بعدة أشهر، إن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 8.5 مليار دولار لدعم القوات الجوية الأفغانية منذ عام 2010.يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان في 31 آب 2021. وفي الفترة التي سبقت الانسحاب، استولت حركة "طالبان" على مناطق استراتيجية من البلاد، مما أدى في النهاية إلى سقوط الحكومة الأفغانية.وخلال الصراع الذي دام 20 عاما، أنفقت واشنطن أكثر من 145 مليار دولار في محاولة إعادة بناء أفغانستان.