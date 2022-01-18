عربي-دولي

تقرير: أميركا تنبأت بانهيار القوات الجوية الأفغانية قبل أشهر من الانسحاب

Lebanon 24
18-01-2022 | 16:55
A-
A+
Doc-P-908568-637781317348650109.jpg
Doc-P-908568-637781317348650109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير صادر عن المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR)، أن هيئة الرقابة الأميركية تنبأت بانهيار القوات الجوية الأفغانية قبل أشهر من انسحاب الجيش الأميركي.
 
ويكشف التقرير الذي قدمه SIGAR إلى وزارة الدفاع الأمريكية في يناير 2021، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيله قبل الأسبوع الماضي، أن "القوات الجوية الأفغانية كانت في حالة من الصراع حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك تحديات القيادة وإساءة استخدام الطائرات والاعتماد على المتعاقدين للحصول على الدعم".

وذكر التقرير أن "افتقار الولايات المتحدة والأفغان للتركيز على أنشطة الدعم غير القتالية لجناح البعثة الخاصة والقوات الجوية الأفغانية يهدد بتطوير قدرة طيران أفغانية مستقلة ومستدامة ذاتيا"، مضيفا: "الغياب المحتمل لكل من المستشارين والمقاولين العسكريين قبل أن تتمكن القوات الجوية الأفغانية من تعيين وإدارة وتمويل أو الحفاظ على قواتها يعرض الاستثمار الأميركي في القوات الجوية الأفغانية للخطر".

وقال التقرير الذي سبق الانسحاب بعدة أشهر، إن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 8.5 مليار دولار لدعم القوات الجوية الأفغانية منذ عام 2010. 

يذكر أن  الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان في 31 آب 2021. وفي الفترة التي سبقت الانسحاب، استولت حركة "طالبان" على مناطق استراتيجية من البلاد، مما أدى في النهاية إلى سقوط الحكومة الأفغانية.

وخلال الصراع الذي دام 20 عاما، أنفقت واشنطن أكثر من 145 مليار دولار في محاولة إعادة بناء أفغانستان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-01-19
03:30 | 2022-01-19
03:00 | 2022-01-19
02:30 | 2022-01-19
02:00 | 2022-01-19
01:30 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website