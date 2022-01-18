11
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
2
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أردوغان: بقاء الأسد مرهون بدعم موسكو له
Lebanon 24
18-01-2022
|
12:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها تجاهل وجود "القواعد الروسية والأميركية والمنظمات الإرهابية" بسوريا، معتبرا أن بقاء رئيس سوريا بشار الأسد مرهون بدعم موسكو له.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التركي للصحفيين اليوم الثلاثاء أثناء عودته من جمهورية ألبانيا التي أجرى إليها زيارة رسمية أمس الاثنين.
وأشار أردوغان إلى أن "المنظمات الإرهابية تلقت وما زالت تتلقى دعما كبيرا من الولايات المتحدة"، وأن تركيا لا يمكنها التغافل عن ذلك أيضا.
وتابع: "قلنا ذلك باستمرار لـ(الرئيس الامريكي جو) بايدن خلال لقائنا، كما ذكرناه لـ(سلفيه) ترامب وأوباما، قلنا لهم جميعا: أنتم تدعمون المنظمات الإرهابية".
وأضاف: "يقولون: انسحبنا، سننسحب، نحن لا نقدم الدعم للمنظمات الإرهابية، إنهم لا يقولون الحقيقة".
وأشار أن روسيا كذلك لا تنسحب من سوريا، و"لو فعلت ذلك لم يكن ليبقى (الرئيس السوري) بشار الأسد، وأن "ما يحافظ على بقائه هو الدعم الروسي"، لافتا أيضا إلى الدعم الإيراني.
تابع
الأكثر قراءة
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
11:47 | 2022-01-18
18/01/2022 11:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد المطاعم الشهيرة يعود إلى بيروت... والإقبال كبير
Lebanon 24
أحد المطاعم الشهيرة يعود إلى بيروت... والإقبال كبير
03:15 | 2022-01-18
18/01/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
09:29 | 2022-01-18
18/01/2022 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:01 | 2022-01-18
18/01/2022 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
01:41 | 2022-01-18
18/01/2022 01:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-01-18
تقرير: أميركا تنبأت بانهيار القوات الجوية الأفغانية قبل أشهر من الانسحاب
16:30 | 2022-01-18
انفجر سلاح عسكري بهما... هذا ما حصل لجنديين إسرائيليين
15:57 | 2022-01-18
مجزرة في بابل بالعراق.. أب يبيد عائلته وينتحر
15:41 | 2022-01-18
كندا تدعو روسيا "لحوار جدي" حول أوكرانيا
15:38 | 2022-01-18
الجيش الروسي يحذر من هجمات إرهابية على الموانئ السورية
15:34 | 2022-01-18
منها عربية.. توصية جديدة للأميركيين بعدم السفر إلى 22 دولة بسبب كورونا
فيديو
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
19/01/2022 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
19/01/2022 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
19/01/2022 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact