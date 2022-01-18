أردوغان: بقاء الأسد مرهون بدعم موسكو له

قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها تجاهل وجود "القواعد الروسية والأميركية والمنظمات الإرهابية" بسوريا، معتبرا أن بقاء رئيس سوريا بشار الأسد مرهون بدعم موسكو له.جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التركي للصحفيين اليوم الثلاثاء أثناء عودته من جمهورية ألبانيا التي أجرى إليها زيارة رسمية أمس الاثنين.وأشار أردوغان إلى أن "المنظمات الإرهابية تلقت وما زالت تتلقى دعما كبيرا من الولايات المتحدة"، وأن تركيا لا يمكنها التغافل عن ذلك أيضا.وتابع: "قلنا ذلك باستمرار لـ(الرئيس الامريكي جو) بايدن خلال لقائنا، كما ذكرناه لـ(سلفيه) ترامب وأوباما، قلنا لهم جميعا: أنتم تدعمون المنظمات الإرهابية".وأضاف: "يقولون: انسحبنا، سننسحب، نحن لا نقدم الدعم للمنظمات الإرهابية، إنهم لا يقولون الحقيقة".وأشار أن روسيا كذلك لا تنسحب من سوريا، و"لو فعلت ذلك لم يكن ليبقى (الرئيس السوري) بشار الأسد، وأن "ما يحافظ على بقائه هو الدعم الروسي"، لافتا أيضا إلى الدعم الإيراني.