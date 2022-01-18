عربي-دولي

سوريا... تصفية قيادي في "داعش" واعتقال آخر

Lebanon 24
18-01-2022 | 12:58
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أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" القضاء على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال آخر بعملية إنزال مشتركة لقوات التحالف الدولي و"قسد" بمنطقة الحوايج بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وكان عنصر التنظيم قد شارك في التخطيط للهجوم على سجن غويران بالحسكة في تشرين الثاني العام الماضي، حيث تمكنت قوات "قسد" من إفشال المخطط واعتقال عدد من الإرهابيين بمن فيهم متزعم الخلية محمد عبد العواد، وتفجير سيارتين مفخختين أعدتا للهجوم على السجن وإحداث ثغرات في البوابة الرئيسية له.

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