رسالة من الرئيس الجزائري إلى أمير قطر

بعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها".





وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية، "تحيات الرئيس الجزائري إلى الأمير القطري، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء". وقام وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بتسليم الرسالة خلال استقبال الأمير القطري له والوفد المرافق بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري.وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية، "تحيات الرئيس الجزائري إلى الأمير القطري، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء".

من جانبه، "حمل الشيخ تميم، لعمامرة، تحياته للرئيس الجزائري، وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق بموصول التقدم والازدهار".



كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.