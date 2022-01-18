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إيران... العثور على جثث مفقودين جراء السيول في محافطة كرمان

Lebanon 24
18-01-2022 | 13:09
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أعلن الهلال الأحمر في إيران العثور على 5 جثث، بينها جثتا طفلين، فقدا جراء السيول التي تجتاح محافظة كرمان، وذلك خلال اليومين الماضيين.
 
وتجتاح السيول 75 بلدة ريفية، في منطقة ريغان في المحافظة التي أعلنت سلطاتها حالة الطوارئ فيها.

وكانت السلطات أعلنت وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين جراء انهيار جليدي في طريق تشالوس الذي يوصل العاصمة بالمحافظات الشمالية، والذي كان مغلقا بسبب كثافة الثللوج، وانارت الثلوج فوق موقع لاستراحة عمال في مشروع تطوير الطريق.

وقدم الهلال الأحمر خدمات الطوارئ لمئات الأشخاص الذين علقوا في الطرق بسبب كثافة الثلوج خلال الأيام الماضية.

يذكر أن 18 محافظة إيرانية تشهد منذ أيام ظروفا جوية صعبة، إذ تخيم الثلوج على المحافظات الغربية، بينما تسببت الأمطار الغزيرة بسيول وفيضانات في أكثر من محافظة جنوبية بإغلاق الطرق المحلية، وتم إخلاء آلاف الأشخاص من المناطق الريفية.

كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية خلال الأيام الماضية.
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