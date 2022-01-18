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إصابة مستشار البابا فرنسيس بفيروس كورونا

Lebanon 24
18-01-2022 | 13:11
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قال متحدث باسم الكرسي الرسولي اليوم الثلاثاء، إن كبير دبلوماسي الفاتيكان ومستشار البابا فرنسيس، الكاردينال بيترو بارولين، ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19.
 
وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن الكاردينال بارولين (67 عاما) والذي يعتبر الرجل الثاني للفاتيكان بعد البابا كوزير للخارجية، يخضع حاليا للحجر الصحي ولم تظهر عليه سوى "أعراض خفيفة".

وقال بروني إن الفحوصات أثبتت إصابة إدغار بينا بارا، نائب وزير خارجية الفاتيكان بالفيرو، لكنه لم تظهر عليه أعراض.

وكثيرا ما يلتقي البابا فرنسيس (85 عاما) والذي تم تطعيمه، بالكاردينال بارولين، الذي يعتبر يده اليمنى. والبابا من أشد المؤيدين للتطعيم ولكنه يظهر بانتظام بدون ارتداء كمامة بين الجماهير ولا يتردد في مصافحة المؤمنين والتقاط الصور.
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