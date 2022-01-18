سجناء في الولايات المتحدة يقاضون إدارة سجنهم بتهمة إجراء "تجارب طبية" عليهم

رفع أربعة سجناء في ولاية أركنساس الأميركية دعوى قضائية ضد إدارة سجنهم والطبيب المحلي، متهمينهم بإجراء "تجارب طبية" عليهم، حسبما أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة أن السجناء اتهموا إدارة السجن بأنها لم تخبرهم مسبقا عن محتويات عقار "إنفرمكتين" (المضاد للطفيليات) الذي تم وصفه لهم وهم مرضى بـ "كوفيد-19"، وعن الآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء.وذكر نزلاء السجن الأربعة في نص الدعوى التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في أركنساس نيابة عنهم، الأسبوع الماضي، أنهم يعانون من المشاكل في الرؤية، والإسهال والآلام في المعدة.وجاء في النص أيضا ما يلي: "المدعون تناولوا جرعات عالية بشكل لا يُصدق من دواء يتفق اختصاصيون طبيون ذوو مصداقية، وإدارة الغذاء والدواء، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أنه ليس علاجا فعالا ضد كوفيد-19، وأنه إذا تم إعطاؤه بجرعات كبيرة فهو أمر خطير على سلامة الإنسان".وذكرت "غارديان" أن 250 سجينا على الأقل تناولوا هذا العقار.