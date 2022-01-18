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تونس تمدد حالة الطوارئ شهراً

Lebanon 24
18-01-2022 | 13:22
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، أمرا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، حتى 18 شباط المقبل.
 
ويعني الأمر تمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية، من أطل ضبط الأمن العام في تونس.

وكانت آخر مرة مدد فيها سعيّد حالة الطوارئ في 23 تموز، الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
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