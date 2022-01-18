أدنى درجة حرارة... الرياض تترقب "تحولات الجمعة والسبت"

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، الثلاثاء، تحذيرا، بأن العاصمة، الرياض، ومناطق أخرى في المملكة قد تسجل، يومي الجمعة والسبت المقبلين، أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام.وقال الناطق الرسمي باسم مركز الأرصاد، حسين القحطاني: "قد تسجل العاصمة الرياض ثلاث درجات تحت الصفر"، وهذا انخفاضا من تسجيلها الثلاثاء، درجة حرارة صغرى بلغت 11 درجة مئوية.وأضاف المركز، أن درجات الحرارة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، قد تصل في الحدود الشمالية وحائل وشمال المدينة المنورة إلى خمس درجات تحت الصفر.ولم يستبعد المركز تساقد الثلوج على شمال المملكة، داعيا الجميع بتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وإرشادات الجهات المختصة.