"الساعة اقتربت".. توضيح من دار الإفتاء المصرية

نشرت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، توضيحا بشأن صورة راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبت لها، تحمل عبارة "الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد للقاء الله".وحسب دار الإفتاء فإن الصورة "مفبركة"، فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية.ونال التكذيب مئات التعليقات خلال دقائق معدودة، حيث اعتبر أحدهم أن "كثرة الأخبار المكذوبة على لسان الدار والتلفيق لدار الافتاء المصرية في هذه الأيام، إنما تنبه العقل إلى إدراك الملفقين لأهمية الدار لدى كافة المسلمين، وأخذها بذمام أمور الفتوى على مستوى العالم، كما ينبأ بإدراك الملفقين لثقة المستفتيين والمتابعين للدار، إلى حد يصعب وصفه".

وكان حساب دار الإفتاء على فيسبوك قد نشر قبل ذلك بساعات، وتحت عنوان "تصحيح مهم" أنه قد انتشر على "بعض" المواقع الإلكترونية خبر بعنوان (دار الإفتاء المصرية تحرم حفل الخطوبة) وفيه تصريحات على لسان أحد الدعاة.ونوه التصحيح إلى أن هذا الخبر لم يصدر عن دار الإفتاء، وأن الداعية الذي تم ذكر اسمه لم يعمل كأمين فتوى في دار الإفتاء المصرية.وتختص دار الإفتاء المصرية بتوضيح معالم الدين الإسلامي وأحكامه في كل الأمور المستجدة، وقد أصدر الرئيس المصرية في أغسطس الماضي قرارا باعتبارها من الجهات "ذات الطبيعة الخاصة".