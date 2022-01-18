عربي-دولي

الإمارات تدعو لاجتماع مجلس الأمن بعد هجوم الحوثي على أبوظبي

Lebanon 24
18-01-2022 | 15:27
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قدمت الإمارات، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر كانون الثاني، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين على أبوظبي، التي وقعت الإثنين.

وتدين الرسالة استهداف الحوثيين للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة: "تدين دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
 
وأضافت: "تتقدم الإمارات بخالص التعازي لأسر المفقودين، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وأشارت الدبلوماسية الإماراتية إلى أن "هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق، هو خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن".
 
وأكدت: "تدعو دولة الإمارات مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد، والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنّت في تجاهل تام للقانون الدولي".
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