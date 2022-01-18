عربي-دولي

"مفاجأة جديدة" بشأن مهاجم الكنيس اليهودي في تكساس

Lebanon 24
18-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-908686-637781679114907385.jpg
Doc-P-908686-637781679114907385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، أن البريطاني الذي احتجز أربعة أشخاص رهائن في نهاية الأسبوع الماضي في كنيس في الولايات المتحدة، كان موضع تحقيق أجراه جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) في عام 2020، خلص إلى غياب التهديد.


ونقلت وسائل الإعلام هذه عن مصادر حكومية قولها إن المعلومات التي تم إرسالها إلى إم آي 5 أدت، خلال النصف الثاني من العام 2020، إلى فتح تحقيق حول مالك فيصل أكرم، لكنه أغلق بعد أكثر من شهر.

وخلص إلى أنه "لم يكن هناك مؤشرات على أنه يشكل تهديدا إرهابيا في ذلك الوقت" بحسب مصدر أوردته صحيفة "تلغراف".
وحدد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي هذا المواطن البريطاني البالغ من العمر 44 عامًا على أنه محتجز الرهائن في كنيس في مدينة كوليفيل التي يبلغ عدد سكانها 23000 نسمة وتقع على بعد حوالى أربعين كيلومترًا من دالاس في تكساس.

وقتل في مداهمة للشرطة، السبت، بينما أطلق سراح الرهائن الأربعة سالمين. وذكرت محطة سكاي نيوز التلفزيونية أن مالك فيصل أكرم الذي كان يعيش في بلاكبرن في شمال إنجلترا، وصل إلى الولايات المتحدة قبل حلول العام الجديد عبر مطار جون كينيدي في نيويورك قبل شراء السلاح المستخدم أثناء عملية احتجاز الرهائن.

وذكرت المحطة التلفزيونية أنه سُجن أربع مرات بين عامي 1996 و2012، لا سيما بتهمة الإخلال بالنظام العام والتحرش والسرقة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-01-19
03:30 | 2022-01-19
03:00 | 2022-01-19
02:30 | 2022-01-19
02:00 | 2022-01-19
01:30 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website