"مفاجأة جديدة" بشأن مهاجم الكنيس اليهودي في تكساس

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، أن البريطاني الذي احتجز أربعة أشخاص رهائن في نهاية الأسبوع الماضي في كنيس في الولايات المتحدة، كان موضع تحقيق أجراه جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) في عام 2020، خلص إلى غياب التهديد.ونقلت وسائل الإعلام هذه عن مصادر حكومية قولها إن المعلومات التي تم إرسالها إلى إم آي 5 أدت، خلال النصف الثاني من العام 2020، إلى فتح تحقيق حول مالك فيصل أكرم، لكنه أغلق بعد أكثر من شهر.وخلص إلى أنه "لم يكن هناك مؤشرات على أنه يشكل تهديدا إرهابيا في ذلك الوقت" بحسب مصدر أوردته صحيفة "تلغراف".