ضربات جوية جديدة للتحالف على معاقل حوثية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء، عن تنفيذ ضربات جوية ضد معاقل ومعسكرات تابعة حوثيين المدعومين من إيران في العاصمة اليمنية صنعاء.





وقال التحالف في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية في تويتر، إن العملية تأتي استجابة للتهديدات المستمرة، ولحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، إطلاق عملية عسكرية واسعة على أهداف حوثية، بعد ساعات من استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في الإمارات والسعودية.



وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنه "يجب التعامل بحزم مع الحوثيين ومصادر التهديد لحماية المدنيين، ضمن الإسهامات لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي".