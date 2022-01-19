عربي-دولي

الكرملين يؤكد التحضيرات لزيارة رئيس الأرجنتين إلى روسيا

Lebanon 24
19-01-2022 | 02:00
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن زيارة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى روسيا قيد التحضير.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول زيارة فرنانديز المرتقبة إلى موسكو في 3 فبراير المقبل: "صحيح أن زيارة رئيس الأرجنتين قيد التحضير".

وكانت الرئاسة الأرجنتينية قالت سابقا لوكالة "نوفوستي" الروسية إن رئيس الدولة سيزور روسيا مطلع الشهر المقبل وأنه يخطط للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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