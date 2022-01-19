عربي-دولي

سفير أوكرانيا في برلين: ألمانيا تتجاهل بعض مصالح كييف

Lebanon 24
19-01-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-908695-637781685888385220.jpg
Doc-P-908695-637781685888385220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أندريه ميلنيك سفير أوكرانيا في برلين، إن ألمانيا لا تنظر إلى أوكرانيا "ككيان مؤثر في السياسة"، ولهذا السبب لا تأخذ برلين رأي كييف دائما في الاعتبار.
وأضاف السفير، في مقابلة صحفية يوم أمس: "حتى الآن لا تزال أوكرانيا غير مفهومة حتى النهاية، يعتقد الألمان أحيانا أن بلادهم يمكنها بسهولة عدم مراعاة مصالحنا ككيان في السياسة الدولية".
ويرى السفير، أن التحدي الرئيسي في العلاقات الثنائية، يكمن في موقف برلين هذا، ويعتبر ذلك الخلل الرئيسي في العلاقات بين الدولتين على مدى الثلاثين عاما الماضية.

وتابع السفير: "لم نتمكن بعد من ترسيخ أنفسنا كدولة أوروبية ثقافية عظيمة، وككيان مؤثر في التاريخ. وعلى ذلك بالذات يعتمد إلى حد كبير الاعتراف السياسي".

وزعم الدبلوماسي، بأن السياسيين الأوكرانيين في ألمانيا تمكنوا من "الإعلان بقوة" عن أنفسهم من خلال تذكير النخبة والصحفيين والخبراء في ألمانيا، بوجود أوكرانيا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-01-19
08:30 | 2022-01-19
08:00 | 2022-01-19
07:30 | 2022-01-19
07:00 | 2022-01-19
06:30 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website