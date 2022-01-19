سفير أوكرانيا في برلين: ألمانيا تتجاهل بعض مصالح كييف

قال أندريه ميلنيك سفير أوكرانيا في برلين، إن ألمانيا لا تنظر إلى أوكرانيا "ككيان مؤثر في السياسة"، ولهذا السبب لا تأخذ برلين رأي كييف دائما في الاعتبار.

وأضاف السفير، في مقابلة صحفية يوم أمس: "حتى الآن لا تزال أوكرانيا غير مفهومة حتى النهاية، يعتقد الألمان أحيانا أن بلادهم يمكنها بسهولة عدم مراعاة مصالحنا ككيان في السياسة الدولية".

ويرى السفير، أن التحدي الرئيسي في العلاقات الثنائية، يكمن في موقف برلين هذا، ويعتبر ذلك الخلل الرئيسي في العلاقات بين الدولتين على مدى الثلاثين عاما الماضية.



وتابع السفير: "لم نتمكن بعد من ترسيخ أنفسنا كدولة أوروبية ثقافية عظيمة، وككيان مؤثر في التاريخ. وعلى ذلك بالذات يعتمد إلى حد كبير الاعتراف السياسي".



وزعم الدبلوماسي، بأن السياسيين الأوكرانيين في ألمانيا تمكنوا من "الإعلان بقوة" عن أنفسهم من خلال تذكير النخبة والصحفيين والخبراء في ألمانيا، بوجود أوكرانيا.