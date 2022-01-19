لقاء رئيسي وبوتين : هل يحسم مستقبل ايران ؟

سيناقش كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية جديدة لتطوير العلاقت الثنائية، ومن المرجح أن يوقعانها في اجتماع سيعقدانه هذا الأسبوع في موسكو.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "يمكن اعتبار الصفقة، التي لا يزال الطرفان يقومان بوضعها في صيغتها النهائية، ثمرة تبادل رسائل بين المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وبوتين في الأيام الأخيرة من العام الفارسي الأخير. ووفقًا للسفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، فإن الوثيقة الجديدة هي النسخة المحدثة من معاهدة عام 2001 "قانون أساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون" بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي. وأشار جلالي إلى أن هذه الوثيقة ستكون مختلفة عن الصفقة الإيرانية الصينية لمدة 25 عامًا، وعلى عكس الأخيرة، يجب على البرلمان الإيراني المصادقة عليها كمعاهدة. وستضع إيران الاتفاق الجديد كأهم نتاج لزيارة رئيسي لروسيا واستمرارًا لاتجاه بدأ بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في بداية فترة ولايته".وتابع الموقع، "في الواقع، تريد إيران أن تُظهر أنها ليست دولة معزولة وأن جهودها الدبلوماسية يمكن أن تظل فعالة في تحقيق بعض النجاح لطهران. لكن لا ينبغي اعتبار هذه الزيارة مجرد عمل احتفالي. لن يذهب رئيسي على الأرجح إلى روسيا فقط للتفاوض على هذه الصفقة. سيكون الاتفاق ذريعة مناسبة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا وتنسيق المواقف حول مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية، مثل إعادة الإعمار في سوريا والمصالحة الوطنية في أفغانستان والوضع الأمني الهش في جنوب القوقاز. على الرغم من أن الاتفاقية الجديدة ستخلق إطارًا جديدًا لتطوير العلاقات الثنائية، إلا أن العلاقات الروسية الإيرانية تتعدى العقود والشروط القانونية والأسس الاستراتيجية غير المكتوبة التي وضعها قادة البلدين".تفاهم متبادلوبحسب الموقع، "منذ وصول بوتين إلى السلطة، تطور تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية حول التعاون الأمني، وتحييد التهديدات المشتركة وصفقات الأسلحة. كان الموضوع الأمني مجالًا يتوصل فيه البلدان عادة إلى تفاهم متبادل سريع نسبيًا. نظرًا لأن روسيا لا تعترف بالتمديد الأميركي أحادي الجانب لحظر الأسلحة الإيراني، فإن الحصول على الأسلحة الروسية، وخاصة المقاتلات النفاثة الحديثة، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لطهران. وبحسب ما ورد، من المقرر أن توقع طهران وموسكو اتفاقية تعاون أمني ودفاعي بقيمة 10 مليارات دولار، بما في ذلك شراء مقاتلات Su-35 وصواريخ S-400. إذا تم إبرام الصفقة خلال زيارة رئيسي، فإن الأسلحة الهجومية والدفاعية الروسية الجديدة ستعزز ردع طهران ضد التهديدات التي تشكلها إسرائيل. كما أنها ستكون الحالة الأبرز في تحدي العقوبات الأميركية. على الرغم من وجود بعض الشكوك حول قدرة إيران على شراء الأسلحة الروسية، إلا أن هذا الأمر لن يشكل عقبة خطيرة. يمكن لإيران أن تعرض صفقة مقايضة النفط مقابل السلاح أو تسدد مدفوعات من عائدات النفط المستحقة على الصين، غير المسددة حاليًا، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 20 مليار دولار. ومع ذلك، ظلت الاقتصادات والتجارة مجال إشكالية. لم تكن روسيا أبدًا صاحبة مصلحة كبيرة في الاقتصاد الإيراني وكانت تحاول عادةً تجنب انتهاك العقوبات المفروضة على إيران. لكن موسكو مستعدة من حين لآخر مساعدة طهران من خلال الالتفاف على العقوبات الغربية وتقويضها. على الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة لإحياء الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ترى إيران أن إحياء هذه الخطة ورفع العقوبات طويل الأمد هما أمران منفصلان. حتى بعد التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل بعض العقوبات الإيرانية قائمة. من شبه المؤكد أن مجالات الخلاف الأخرى بين واشنطن وطهران، مثل برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي، ستؤدي إلى عقوبات جديدة في المستقبل. مع انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق، والمزايا الاقتصادية القادمة لخطة العمل الشاملة المشتركة لإيران، مثل عائدات النفط الجديدة، يقول الحلفاء الإقليميون للولايات المتحدة إنه من "الخطر" فصل الاتفاق النووي عن برنامج الصواريخ الإيراني وتواصله الإقليمي".الطموحات الرئيسيةبحسب الموقع، "بصرف النظر عن صفقات الأسلحة، التي تبدو مؤكدة، فإن أحد طموحات رئيسي الرئيسية في موسكو، كمبعوث غير مباشر ولكن جدير بالثقة للمرشد الأعلى، سيكون تشجيع بوتين على تعزيز التجارة الثنائية وتعزيز المشاركة الاقتصادية الروسية مع مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني. تأمل الجمهورية الإسلامية أن تؤدي التوترات المتصاعدة حاليًا بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا إلى تشجيع الكرملين على إعادة تقييم علاقته بـ "حليفتها" الرئيسية في الشرق الأوسط وزيادة جهوده لمساعدة إيران على تخفيف وضعها الاقتصادي السيئ. وتتمثل المطالب الأكثر ترجيحًا من الجانب الإيراني في تحديد مصير القرض الروسي الموعود بقيمة 5 مليارات دولار، وتزويد الأسواق العالمية ببعض النفط الإيراني من خلال الشركات الروسية، ووضع صفقة جديدة للنفط مقابل البضائع، وزيادة حجم التجارة الثنائية القياسي الحالي البالغ 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار والقيام بأعمال تجارية بالعملات الوطنية. إن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، هو الدبلوماسي الأكثر خبرة في فريق رئيسي المتجه إلى روسيا، وسيلعب دورًا فاعلًا ومؤثرًا في إدارة المفاوضات. وقد شغل سفاري منصب سفير لإيران لدى الصين وروسيا ويؤمن بسياسة خارجية إيرانية متوازنة من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع روسيا والصين".فرصة لبوتينوتابع الموقع، "سيكون الاجتماع مع رئيسي في موسكو مناسبة مهمة أيضًا لبوتين. يحتاج الرئيس الروسي إلى محادثات جادة خلف أبواب مغلقة مع الرئيس الإيراني حول خطوات إيران النووية المستقبلية، وتوجهات السياسة الخارجية والاقتصادية بعد تخفيف العقوبات المحتمل، والفرص الاقتصادية التي ستكون إيران مستعدة لتقديمها لروسيا والعكس صحيح. ويقدم تزويد رئيسي بالسلاح والصفقات الاقتصادية فرصة لبوتين لإصلاح صورة بلاده لدى الرأي العام الإيراني. ففي السنوات القليلة الماضية، انتقد جزء كبير من الجمهور والنخبة في إيران، بما في ذلك كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، نهج روسيا الثنائي والمتعدد الأطراف تجاه إيران. يجب معالجة النقطة الأخيرة بشكل أكثر استباقية، مع تعظيم الجانبين للثقة والاحترام المتبادلين على مستوى الدولة وخلق منصات لتوسيع العلاقات غير الحكومية".وختم الموقع، "على المدى القصير، يأمل رئيسي أن تعزز زيارته لروسيا رأس المال السياسي والاجتماعي لحكومته. ومع ذلك، على المدى الطويل، سيعتمد تنفيذ الاتفاقية والصفقات الجديدة على مدى قدرة طهران وموسكو على التغلب على تدخل عوامل الطرف الثالث، مثل العقوبات والعلاقات مع الغرب، وتحديد الأهداف بشكل واقعي".