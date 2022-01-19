بوتين وبايدن: مقامرة عالية المخاطر بشأن أوكرانيا

بدأ قرع طبول حرب أخرى في أوكرانيا يتفاعل، من خلال مناورة ضخمة عالية المخاطر تُحاك إما من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أو من قبل موسكو، أو من كليهما. نعم، ها هو الجيش الروسي في حالة تقدم مستمر، وتم حشد عدد هائل منه أكثر بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية، حين شهد العالم على مواقف مماثلة.ونقلت شبكة الـ"سي أن أن" الأميركية عن مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية قوله إن هناك مؤشرات على أن المسؤولين الروس لا ينظّرون فقط حول غزو، لكنهم يعملون في الواقع على كيفية تفعيله، إذا طُلب منهم ذلك. لكن بعض مواقعهم تبعد أكثر من مائة ميل عن الحدود الأوكرانية.وبحسب الشبكة، "فان الأسباب التي جعلت روسيا لا تريد حقًا احتلال المزيد من أراضي جارتها هي نفسها كما كانت في أي وقت مضى. أولاً، لن يكون هذا غزوًا لأوكرانيا، إنما إعادة الغزو. لقد تم بالفعل غزو أوكرانيا مرتين، حتى لو ادعت موسكو أن "الرجال الخضر الصغار" الذين استولوا على شبه جزيرة القرم ليسوا تابعين لها ، وأن "السكان المحليين المعنيين" الذين احتشدوا في دونباس قد اشتروا جميع ناقلات الجنود المدرعة الخاصة بهم من مخازن الجيش الفائضة. يتمثل جزء من مشكلة روسيا في أن هذه الخطوات لم تكن مكتملة، ونفذت بسرعة وبدون خطة كاملة للمستقبل. يمكن أن يؤدي تجديد العمل الروسي إلى إنهاء ما تركوه دون تحقيقه، وتحقيق فوائد على المدى الطويل لموسكو. لكن عدم اكتمالها هو أيضًا تذكير يومي بأن مثل هذه النزاعات تخبئ الكثير والذي من شأنه أن يعطل الخطط".غزو فعليوتابعت الشبكة، "يجتمع منتقدو روسيا ومعجبوها على حد سواء بوحدة نادرة عندما يرون أن كل عمل يقوم به الكرملين كان هادفًا ومخادعًا. لكن، نادراً ما يكون الأمر على هذ الحال. بعد اقتحامها القرم في عام 2014، تُركت موسكو بدون ممر بري يربط شبه الجزيرة بالوطن الأم الروسي، وانتهت فقط في عام 2018 من بناء جسر رفيع عبر مضيق كيرتش للمرافق والإمدادات. انتهى غزوها الفعلي لدونباس في عام 2015، ومع ذلك لا تزال روسيا تدعم حركة انفصالية فوضوية هناك. يأتي هذا العدد الكبير من المرتزقة بتكلفة قليلة مع القليل من الفوائد؛ من غير المرجح أن تستفيد موسكو من المنطقة، لأنها ليست القلب الصناعي الذي كانت عليه من قبل. غالبًا ما تكون الحجج القائلة بأن الكرملين بحاجة إلى جسر بري إلى شبه جزيرة القرم ووضعًا أكثر تأكيدًا لدونباس محورية في تفسيرات سبب غزو الكرملين لأوكرانيا للمرة الثالثة خلال ثماني سنوات. لكن معظم الخيارات العسكرية تأتي بتكلفة غير عادية".وأضاف، "يمكن أن يتضمن الإجراء الروسي، في أبسط صوره، "تطبيع" سيطرة البلاد على منطقة دونباس من خلال إرسال قوات روسية لإغلاق سيطرتها على المنطقة، أو حتى لتوسيع منطقتها العازلة قليلاً ضد بقية أوكرانيا. قد تكون هناك فوائد من ذلك، لكنه من المرجح أن يؤدي إلى عقوبات مكلفة وإضفاء الطابع الرسمي على موقف موسكو الباهظ كراعٍ للمنطقة المنكوبة. يشير محللون آخرون إلى أن ممرًا بريًا ضيقًا على طول بحر آزوف، عبر مدينة ماريوبول، سيقلل من تكلفة الحفاظ على إمدادات الطاقة والمياه لشبه جزيرة القرم، ويمكن تحقيقه بسهولة من خلال إنزال برمائي على ساحل بحر آزوف. ومع ذلك، سيكون من الصعب الدفاع عن شريط رفيع من الأرض يمتد على طول الخط الساحلي وسيكون أقل ربحية كطريق إمداد تجاري إذا كان معرضًا باستمرار لخطر هجوم القوات الأوكرانية. أما الخيار الثاني فيتمثل بغزو أوسع. في ظل هذا السيناريو، قد تضغط روسيا على طول الطريق حتى نهر دنيبر، وتستولي على خاركيف، وبولتافا، بل وتتنفس في عنق العاصمة كييف. لكن هذا هو المكان الذي يصبح فيه التنظير سخيفًا بعض الشيء. وبحسب أحد المحللين ذوي السمعة الطيبة فقد تكهن بغزو أوكرانيا بأكملها".مخاطر العقوباتورأت الشبكة أنه "ربما بدت فكرة احتلال مساحة كبيرة من أوكرانيا ممكنة في عام 2014، ولكن بعد سبع سنوات من الحرب، فإن أوكرانيا تفتقر بشكل ملحوظ إلى الحنين إلى جارتها السوفيتية السابقة. قد يكون الاحتلال دمويًا، وسيزهق أرواح العديد من الروس، وسيتطلب مئات الآلاف من القوات الروسية، كما أنه قد يكون تذكيرًا محرجًا للكرملين، حيث أصبحت قواته منهكة فوق طاقتها، بمدى تدهور جيشه قبل أكثر من عقد بقليل، أي قبل التحديث السريع. كما ستضر العقوبات، إن لم تكن ستشل، الأجزاء التي تواجه أوروبا في الاقتصاد الروسي. حتى الغزو البسيط هو في الحقيقة فكرة سيئة بالنسبة لموسكو. غالبًا ما يلاحظ أنصار مدى احتمال حدوث غزو، أن بوتين ليس فاعلًا عقلانيًا، بحجة أنه عرضة لتحركات كاسحة لا يمكن التنبؤ بها. وأشاروا إلى أنه بصفته مستبدًا متقاعدًا دون أي ضوابط أو موازين أو انتخابات حقيقية يدعو للقلق، فهو حر في تقرير أي شيء في أي ساعة. لطالما كان صنع القرار في الكرملين مبهمًا بشكل متعمد. وهذا هو السبب في أن قرار إدارة بايدن بتضخيم احتمالية الغزو ينطوي على مخاطرة شديدة".دق ناقوس الخطربحسب الـ"سي أن أن"، "هناك علامات تحذير واضحة - وربما معلومات استخباراتية أكثر وضوحا - لدعم احتمال وقوع هجوم. ربما يكون ضمان أن يكون حلفاؤك مدركين ومستعدين لذلك أفضل من التزام الصمت والظهور على أنهم غير مستعدين. ولكن من خلال دق ناقوس الخطر بصوت عالٍ، منح البيت الأبيض بوتين خيارًا: تصرف الآن، أو اجعل الأمر يبدو كما لو أنك تستسلم لضغوط الغرب. وبالتأكيد سيكون هذا أمرًا يصعب على الزعيم الروسي اتخاذه؟ هو الذي يعتقد أن بلاده تعرضت للإذلال الصارخ في نهاية الاتحاد السوفيتي. إن إجباره على اتخاذ مثل هذا الخيار لا يمكن أن يبدو الخيار الأفضل لرئيس وكالة المخابرات المركزية والسفير الأميركي السابق في موسكو، بيل بيرنز. عليك أن تأمل أن يعرفوا شيئًا لا يعرفه الآخرون. هل حسبوا - أو علموا - أن بوتين لا يستطيع ببساطة غزو أوكرانيا مرة أخرى؟ أم أنهم قرروا أن الغزو أمر لا مفر منه؟ إذا كان هناك أي شك، فإن هذه العملية الأميركية لزيادة الوعي بالمخاطر قد تقلب الموازين وتجبر روسيا على القيام بشيء ربما تعرف أنه سينتهي بشكل سيئ. والآن - نظرًا للطلبات التي طلبتها روسيا في محادثاتها مع الولايات المتحدة في جنيف والمماطلة الواضحة، إن لم يكن الانهيار، لتلك المفاوضات - فإن أوكرانيا عالقة، وتواجه ثمانية أسابيع من الانتظار المروع بينما يظل الجليد صلبًا بما يكفي للسماح للدبابات بالتدحرج عبر الحدود الروسية".وختمت الشبكة، "ربما سيتم الحكم على المكاسب طويلة الأجل لهذه الأشهر من التكهنات الحموية والذعر الحاد على أنها دعم من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوروبا ضد تهديد روسيا، وإثباتًا لموسكو أن تكاليف أي مغامرة أخرى ستكون غير مستساغة، أو على الأقل يمكن تلبيتها مع جبهة موحدة. ربما أرادت إدارة بايدن ببساطة أن تُظهر لروسيا أن الولايات المتحدة قد عادت إلى أوروبا، مما عكس علاقة سنوات ترامب مع موسكو. لكن أوكرانيا، التي عانت بالفعل من خسارة أكثر من 10000 شخص في هذه الحرب، وجدت نفسها في قلب لعبة سياسة حافة الهاوية عالية المخاطر. يحظى بوتين بالاهتمام العالمي والمشاركة الأميركية التي ربما يتوق إليها. ولكن مع وضع الأوراق، بشكل عام، فإن هذه المقامرة الدبلوماسية الضخمة تخاطر باندلاع حرب برية كبرى في أوروبا".