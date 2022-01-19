بلينكن من كييف: القرار يعود لبوتين

دعا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين إلى "اختيار مسار سلمي" بشأن أوكرانيا، محذرا من أن موسكو قد تزيد من تواجدها العسكري عند حدود هذا البلد.وذكر بلينكن، في تصريحات أدلى بها أمام السفارة الأمريكية في كييف اليوم الأربعاء: "نعلم أن هناك خططا لزيادة تعداد هذه القوات أكثر خلال فترة وجيزة جدا، ما سيتيح للرئيس بوتين القدرة على اتخاذ خطوات معادية لأوكرانيا خلال فترة وجيزة أيضا".وقال بلينكن إن واشنطن تفضل خفض التوترات القائمة بينها وموسكو حول أوكرانيا بالوسائل السلمية، مضيفا: "آمل بشدة أننا سنتمكن من البقاء في هذا الشأن على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في نهاية المطاف يعود هذا القرار إلى الرئيس بوتين".