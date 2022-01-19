شرطة ألما أتا: إغلاق شوارع وسط المدينة بسبب عملية مكافحة الإرهاب

أفاد المكتب الصحفي لدائرة شرطة مدنية ألما أتا بكازاخستان، اليوم الأربعاء، بإغلاق عدد من الشوارع وسط المدينة تزامنا مع تحركات في إطار عملية مكافحة الإرهاب.وجاء في بيان صدر عن المكتب أنه سيتم في المدينة حظر الحركة بشكل مؤقت في عدد من الشوارع المجاورة للمقر المؤقت لعمدة ألما أتا. وفي هذا الحي بالذات دعت حركة "الخيار الديمقراطي لكازاخستان" المحظورة التي يترأسها المصرفي الهارب مختار أبليازوف، أنصارها في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى الخروج إلى الشوارع للمشاركة في الاحتجاجات. ويقول شهود عيان إن مجموعة من أفراد الشرطة والعسكريين متواجدون حاليا في هذا المكان.ودعت سلطات المدينة المواطنين إلى فهم ما يحدث وتعديل مسار الحركة مسبقا.