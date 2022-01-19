مادورو: سأزور سوريا قريبا

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيزور سوريا قريبًا للاحتفال مع الشعب السوري وقيادته بجو السلام والاستقرار الذي تمكنت من الوصول إليه بعد مواجهة العدوان الإرهابي عليها.

وقال الرئيس مادورو خلال تقليده سفير سوريا لدى كراكاس خليل بيطار وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، فرنسيسكو دي ميراندا، بمناسبة انتهاء مهامه، إن منح الوسام للسفير بيطار يعكس الصداقة المشتركة والإعجاب المتبادل بين شعبي فنزويلا وسوريا المناهضين للإمبريالية والإرهاب واللذين يتطلعان إلى السلام من أجل الرفاه والنمو الاقتصادي المشترك.وأضاف: "نحن معجبون بتاريخ الشعب السوري ومعجبون ببطولته وحزمه وكفاحه ضد التنظيمات الإرهابية. ونشيد بشجاعة السيد الرئيس بشار الأسد ونحيي موقفه البطولي حيث قاد مأثرة تاريخية ضد العدوان الإرهابي الأمريكي والمتواطئين معه في العالم وحقق النصر بفضل مساعدة حلفائه مثل روسيا والصين وإيران والشعوب الأخرى المعادية للإمبريالية وبدعم فنزويلا المعنوي والروحي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأشار بيطار إلى العلاقات الدبلوماسية التي تربط البلدين منذ ما يزيد على سبعة عقود والتطور النوعي الذي حققته بقيادة الرئيس الأسد والقائد الراحل أوغو تشافيز والذي استمر مع الرئيس نيكولاس مادورو.