عربي-دولي

الكرملين: اللقاء المرتقب بين لافروف وبلينكن مهم للغاية

Lebanon 24
19-01-2022 | 08:30
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يعتبر لقاء وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي أنتوني بلينكن المقرر عقده الجمعة القادمة حدثا "مهما للغاية".

وردا على سؤال صحفي حول احتمال تسارع عملية تنسيق الضمانات الأمنية بعد هذا اللقاء أجاب بيسكوف: "طبعا، في ضوء المفاوضات التي قد جرت وعملية صياغة الجواب من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو، فإن الاتصالات التي كما ذكرت، ستعقد الجمعة القادمة، مهمة للغاية. لا نريد أن نقول شيئا حاليا، وجدول الأعمال مفهوم بالكامل. لذلك فنتوقع يوم الجمعة".
المصدر: روسيا اليوم
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