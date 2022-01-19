عربي-دولي

وفد إسرائيلي يصل الخرطوم

Lebanon 24
19-01-2022 | 09:00
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، بأن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي وقت سابق، كد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة بلاده إلى المجتمع الدولي.

وكان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان قد أعلنوا ببيان مشترك في تشرين الاول 2020 رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
المصدر: روسيا اليوم
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