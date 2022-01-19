بعد انسحاب آخر جندي روسي... 4 رسائل لموسكو من كازاخستان لدول الغرب والصين

ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ القوات الروسية عادت من كازاخستان إلى موسكو بشكل كامل، بعد انسحاب آخر جندي عقب السيطرة على الاضطربات غير المسبوقة بالدولة الواقعة في آسيا الوسطى.4 رسائلوتدخلت روسيا بشكل سريع لمنع الفوضى في كازاخستان، ثم انسحبت بشكل هادىء موجهة 4 رسائل لدول الغرب والصين ومحيطها السوفيتي، بحسب مختصين بالشأن الروسي.والرسالة الأولى مفادها بأن القوات الروسية لديها القدرة على التحرك خارج الحدود، كما أن موسكو تريد تهدئة الأزمة الأوكرانية.أما الثانية فكانت للدول السوفيتية السابقة بأن روسيا أصبحت دولة حفظ سلام ليست لديها أطماع توسعية أو تريد احتلال أراضي الحلفاء، أما الأخيرة فتمثلت في طمأنة الصين بعد انتشرت تلك القوات قرب حدودها.ومعلقا على الرسائل الروسية، يقول نبيل رشوان، المختص في الشأن الروسي، إن القوات الروسية أدت الغرض من دخولها وخروجها من كازاخستان، كرسالة أظهرت قدرتها على الحركة السريعة في مناطق نفوذها.ويضيف رشوان، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "كما الوجود الدائم للقوات الروسية من الممكن يؤدي إلى احتكاك على أساس قومى أو عرقي مما يفتح بؤرة صراع جديدة، ففضلت موسكو طمأنة شركائها"."روسيا الحديثة"وخلال مهمتها عملت القوات الروسية على تأمين "المنشآت الاستراتيجية" في كازاخستان، لاستعادة النظام والهدوء بعد أن ضرب هذا البلد بآسيا الوسطي أكثر أعمال العنف دموية منذ استقلاله قبل 30 عاما.كما جاء نشر القوات بقيادة روسية في وقت تشهد فيه العلاقات بين الشرق والغرب مزيدا من التوتر، فيما تتتصاعد الأزمة مع الغرب بشأن أوكرانيا.وفي تلك النقطة اعتبر الخبير بالشأن الروسي أن "روسيا الحديثة" تقدم نفسها باعتبارها قوة حفظ سلام وليس لها مطامع فى أراضى جيرانها، فضلا عن مراعاتها لموقف دولة حليفة مثل الصين من بقاء دائم للقوات الروسية".ويؤكد أن القوات الروسية موجودة بالفعل فى وسط آسيا فى طاجيكستان وكيرجيزستان ولا تحتاج لمزيد من القوات فى تلك المنطقة.وأردف:" دخول روسيا وخروجها السريع من كازاخستان سيجعلها أهل ثقة لدى دول الاتحاد السوفيتى السابق ويزيل المخاوف التي يبثها الغرب لدى تلك الدول".رشوان نفى أن يكون الانسحاب الروسي مناورة روسية مع الغرب في أزمتها مع أوكرانيا، قائلا:" لا ليست مناورة والسبب أن روسيا لا تريد أن تبدو وكأنها دولة محتلة".