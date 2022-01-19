عربي-دولي

بعد فضيحة رجل الأعمال مع فتيات... تغييرات جذرية في وزارة في بلد عربي

Lebanon 24
19-01-2022 | 09:30
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نفذت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج، حركة تغييرات في قيادات الوزارة، وذلك بعد تفجير قضية محمد الأمين، رجل الأعمال المعروف، واتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات.

وجرت التغييرات يوم 16 كانون الثاني الجاري، في قطاع الشؤون الاجتماعية، حيث أنهت ندب الدكتورة منى الشبراوي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية المركزية، ونقلها كوكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، بالإضافة إلى إنهاء ندب محمود إبراهيم شعبان، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة.

وعيّنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أميمة رفعت عبد العال مديرة إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون، مديرة عامة للإدارة العامة للأسرة والطفولة لمدة عام، بينما تم ندب مجدي حسن حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية لمدة عام أو لحين شغلها.

كما قررت نيفين القباج، وقف محمد مظلوم، مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، وندب حمدية محمد شعبان رخاء مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، للعمل كمدير عام للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لحين انتهاء مدة الوقف.

وفي السياق نفسه، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وقف إحسان أبو زيد وكيل تضامن بني سويف عن العمل 3 أشهر وإحالتها إلى التحقيق، فور تفجير قضية محمد الأمين، وإيقاف ترخيص دار الأيدي الأمينة، ونقل فتيات الدار إلى إحدى مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة.
المصدر: روسيا اليوم
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