عربي-دولي

رد الألماني حادّ على مطالبة سفير أوكرانيا بتزويد بلاده بأسلحة

Lebanon 24
19-01-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-908900-637782005034375808.jpg
Doc-P-908900-637782005034375808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن سياسة حكومة بلاده ثابتة لم تتغير، ولن يتم توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

وأضاف: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أن المستشار الاتحادي أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، قاما خلال الـ 48 ساعة الماضية بتوضيح موقفنا بدقة، وهو أنه لن يتم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة. تم تطبيق ذلك في الماضي، في عهد الحكومة السابقة، وسيبقى كذلك في هذه الحكومة".

وشدد المتحدث على أنه "لا توجد خطط لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريا ساسي، أن الوزارة "كالعادة" أخذت علما بتصريحات السفير الأوكراني.

وأشارت إلى أن بيربوك ردت على سؤال، حول توريد الأسلحة خلال زيارة إلى كييف في 17 كانون الثاني.

في وقت سابق، اتهم السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك، "ألمانيا بأنها عديمة الإرادة لرفضها تزويدنا بالسلاح".

وشدد السفير، على أن بلاده ترغب بالحصول من ألمانيا على سفن حربية وأنظمة دفاع جوي حديثة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-01-19
16:30 | 2022-01-19
16:00 | 2022-01-19
15:45 | 2022-01-19
15:35 | 2022-01-19
15:33 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website