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عربي-دولي
بلينكن عن الاتفاق النووي.. إيران طلبت ضمانات لا يمكن تقديمها
Lebanon 24
19-01-2022
|
14:30
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أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن أحد الأشياء التي طلبتها إيران من الولايات المتحدة هو ضمانات بألا تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى.
وقال بلينكن في مقابلة مع "بودكاست أنقذ العالم": "إنه في نظامنا لا يمكنك تقديم هذا النوع من الضمانات الجادة والسريعة. يمكن للرئيس بايدن بالتأكيد أن يقول ما سيفعله أو لن يفعله كرئيس طالما بقيت إيران ملتزمة بالاتفاق لكن لا يمكننا إلزام الرؤساء في المستقبل. وهذه إحدى الأشياء التي نتحدث عنها".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "سنرى أين سنصل. ولكن ها هي الحقيقة: لم يتبق لدينا سوى القليل جداً من المدرج لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل لأن ما حدث هو أن الإيرانيين أعادوا استئناف العديد من الأنشطة الخطيرة بسبب الانسحاب من الاتفاق".
وتابع: "يتعلمون المزيد وبناء المزيد من المعرفة وبناء قدرة أكبر على تحقيق الاختراق بسرعة أكبر. وحتى إذا عدنا إلى جميع القيود بموجب الاتفاق فسنصل إلى نقطة لا يمكننا فيها استعادة بعض مزايا الاتفاق".
وأشار بلينكن إلى أن "المشكلة الأخرى التي نواجهها هي أنهم ينتجون ما يكفي من المواد المخصبة إلى مستويات عالية جدا (..) نحن نصل إلى وقت الاختراق الآن وهذا أمر مثير للقلق حقاً".
واستطرد "لذلك نحن نعمل بجد من أجل هذا. ونعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة الحلفاء والشركاء معرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الاتفاق، لكنني أعتقد أننا سنعرف ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة".
المصدر: الحرة
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