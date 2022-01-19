عربي-دولي

مينسك: التصريحات الأميركية عن "العدوان" الروسي ضرب من الخيال

Lebanon 24
19-01-2022 | 15:00
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قال المتحدث باسم خارجية بيلاروس أناتولي غلاز، إن المخاوف الأميركية حول تهديد محتمل لأوكرانيا من أراضي بيلاروس وعن نشر قوات نووية روسية، عبارة عن أوهام وترويع.

وأشار إلى أنه اطلع على "التصريحات الغريبة من جانب ممثل للخارجية الأميركية بقي اسمه مجهولا، وهي عبارة عن مزيج من الخيال والتخويف. وكل ذلك يجري عمدا من أجل تأجيج الوضع وزيادة التوتر".
 
وأضاف المتحدث "لقد دأب الجانب الأمريكي بشكل منهجي في الأسابيع الأخيرة على طرح الأكاذيب في المجال الإعلامي بطرق مختلفة. هذا تكتيك معتاد تستخدمه الولايات المتحدة لتبرير تصرفاتها غير المشروعة، وهي تحاول بذلك الانتقام لكل إخفاقتها في الآونة الأخيرة".
المصدر: روسيا اليوم
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