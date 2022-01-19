رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وبحث المنفي مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وسُبل تعزيز الشراكة والمصالح المتبادلة، بما يعزز التعاون الدائم في إطار الاحترام المتبادل، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأكد المنفي التزام المجلس الرئاسي باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف.

وأشار المنفي إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

من جهته نقل جوزيبي، تحيات الرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه إلى رئيس المجلس الرئاسي وإلى الشعب الليبي، مشيدا بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولمّ شمل الليبيين.