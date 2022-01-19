عربي-دولي

الكرملين: بوتين لم يتلق من الدوما مقترحا للاعتراف بدونيتسك ولوغانسك

Lebanon 24
19-01-2022 | 16:30
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أعلن دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي أن الكرملين لم يطلع على أي مقترح من نواب الدوما عن الحزب الشيوعي للرئيس بوتين للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.
وقال: لم نتلق أي مقترح يطالب الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين جمهوريتين مستقلتين.

وأضاف: "لا نعرف عن مسودة هذا الاقتراح أي شيء".

وقدم نواب الحزب الشيوعي الروسي في وقت سابق مقترحا لمجلس الدوما، يطالب الرئيس الروسي بالاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وينص المقترح على أن "هذا الاعتراف سيضمن أمن وحماية شعب الجمهوريتين من التهديدات الخارجية ويحول دون تعرضه للإبادة الجماعية".

من جهته، علق بوتين في وقت سابق على الوضع الذي يعيشه سكان دونباس، قائلا: "أهالي الجمهوريتين غير المعترف بهما حتى الآن دونيتسك ولوغانسك، يتعرضون للتهديد المستمر من الوحدات العسكرية /الأوكرانية/ قرب أراضيهما".
المصدر: روسيا اليوم
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