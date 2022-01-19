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استهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية

Lebanon 24
19-01-2022 | 14:35
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أفادت "روسيا اليوم" باستهداف مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بقنبلة يدوية.
 
وذكرت أن مجهولين استهدفوا مكتب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله بقنبلة يدوية في منطقة رحيماوه بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وأضاف أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات.
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