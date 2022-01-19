مسؤول أممي: الانهيار محتوم بمعزل عن أفق واقعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال مسؤول أممي إن انهيارا خطيرا محتوما وفوضى عارمة ستحل بمنطقة الشرق الأوسط إن لم يتم تبنّي أفق واقعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل "الدولتين".

وفي إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن الدولي، تحدث منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن الأوضاع على الأرض خلال الفترة الماضية، كما دعا إلى إيجاد أفق لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل "الدولتين".وقال وينسلاند إنه "على الرغم من أن إسرائيل أرجأت مناقشة مقررة بشأن الاعتراضات على مخططين لإقامة حوالي 3,500 وحدة سكنية في منطقة E1 المثيرة للجدل في الضفة الغربية، في نفس اليوم نشرت السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء نحو 300 وحدة سكنية استيطانية في حي "تلبيوت" الشرقي في القدس الشرقية المحتلة".وأضاف: "أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام. أدعو حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور".