مطالب في ألمانيا بوقف السلاح عن مصر والسعودية

دعا المنافس على حزب تحالف 90/الخضر في ألمانيا أوميد نوريبور، إلى وقف شحنات الأسلحة الألمانية إلى مصر التي تعد حاليا الدولة المتلقية الرئيسية للسلاح الألماني.

وقال نوريبور لوكالة الأنباء الألمانية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر والسعودية يجب ألا تتم بسبب السياسات الإشكالية لكلا البلدين".في الوقت نفسه فإن سبب هذا الاقتراح حسب قوله، هو حقيقة أن هذه الدول تشارك في الحرب في اليمن. بالإضافة إلى ذلك هناك انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في كلا البلدين حسب قوله.وتحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسلاح الألماني منذ ثلاث سنوات تقريبا، وانتقد نوريبور بشدة قرار السلطات الألمانية الذي يرى أنه "لا علاقة له بروح اتفاق التحالف".في اتفاق التحالف، قررت الحكومة الألمانية الجديدة الممثلة في حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر زيادة تقييد صادرات الأسلحة من خلال قانون للرقابة، خاصة ما يسمى بالدول الثالثة خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.