عربي-دولي

الأمم المتحدة: الانسحاب الجزئي للمرتزقة من ليبيا خطوة أولى جيدة

Lebanon 24
19-01-2022 | 16:55
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اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال يناير، خطوة أولى جيدة في جلاء القوات الأجنبية عن ليبيا.
 
 
وقالت: "هذا الانسحاب هو بطبيعة الحال من عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي اقترحت خطة لذلك، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان سحب بعض المرتزقة خطوة أولى جيدة".

وأضافت: "يجب أن يتم تنسيق العملية بعناية شديدة من قبل الدول التي عمل مواطنوها مرتزقة في ليبيا".

وتابعت: "الوضع في ليبيا في الوقت الحالي هادئ ولكنه هش، وعلى المجتمع الدولي مساعدتها على طريق المصالحة الداخلية".

وقالت: "على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين وتشجيعهم على المصالحة والعدالة".
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