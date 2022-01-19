الأمم المتحدة: الانسحاب الجزئي للمرتزقة من ليبيا خطوة أولى جيدة

وقالت: "هذا الانسحاب هو بطبيعة الحال من عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي اقترحت خطة لذلك، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان سحب بعض المرتزقة خطوة أولى جيدة".



وأضافت: "يجب أن يتم تنسيق العملية بعناية شديدة من قبل الدول التي عمل مواطنوها مرتزقة في ليبيا".



وتابعت: "الوضع في ليبيا في الوقت الحالي هادئ ولكنه هش، وعلى المجتمع الدولي مساعدتها على طريق المصالحة الداخلية".



وقالت: "على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين وتشجيعهم على المصالحة والعدالة".

اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال يناير، خطوة أولى جيدة في جلاء القوات الأجنبية عن ليبيا.