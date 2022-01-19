الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 30 مدنيا بقصف التحالف العربي صنعاء ومناطق أخرى

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية مقتل وإصابة 30 مدنيا بقصف مقاتلات التحالف العربي على صنعاء ومناطق أخرى خلال الساعات الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأنه "قتل وأصيب 30 مواطنا بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على أمانة العاصمة ومحافظة مأرب، وتواصلت الخروقات بالحديدة، وشن الطيران 51 غارة على سبع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأوضح مصدر أمني لـ"سبأ" أن "قوى العدوان ارتكبت 93 خرقا بينها أربع غارات للطيران التجسسي واستحداث تحصينات قتالية وتحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي وقصف بمختلف الأسلحة النارية".وأكد المصدر "مقتل 14 مواطنا وإصابة 11 آخرين وتدمير خمسة منازل كليا وتضرر العشرات جراء غارات طيران العدوان على الحي الليبي السكني بالأمانة".وأضاف "شن الطيران في أمانة العاصمة غارتين على الكلية الحربية، وغارتين على مبنى مجلس النواب في شارع الستين الغربي، واستهدف بخمس غارات مطار صنعاء الدولي ومحيطه، وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان أربع غارات على جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر".وأفاد المصدر بأن "طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية حريب بمحافظة مأرب استهدفت إحداها سيارة مواطن في منطقة شرق، ما أدى إلى مقتل خمسة مواطنين بينهم طفلان، كما شن الطيران في المحافظة نفسها عشر غارات على مديرية الجوبة، وخمس غارات على البلق بمديرية الوادي، وثلاث غارات على مديرية العبدية، وغارة على مديرية صرواح".وأشار المصدر إلى أن "طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مدينة البيضاء، وشن ثلاث غارات على منطقة الفاخر بمديرية قعطبة في محافظة الضالع".وقال إن طيران التحالف العربي "شن ثلاث غارات على مديرية عين بمحافظة شبوة، وغارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم وثلاث غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف".